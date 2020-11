Raquel Bollo celebra su 45 cumpleaños lejos de la televisión

Raquel Bollo cumple este 3 de noviembre 45 años y lo hace estando más alejada que nunca del medio de comunicación donde tantos momentos nos ha regalado. La exmujer de Chiquetete ha llorado y reído en los platós de televisión, pero de lo que no hay duda es de que siempre se ha entregado al máximo en su trabajo y cuando ha desaparecido de la televisión, la hemos echado de menos. Y ahora, lo cierto es que no sabemos nada de ella, solamente lo que cuelga en sus redes sociales.



Tras una discusión con Gustavo González que salpicó también la relación con la directiva de 'Sálvame', Raquel Bollo amenazó con irse del programa y lo cierto es que no la hemos vuelto a ver sentada en su silla de colaboradora. No entendía como, habiendo sido tan buena con el paparazzi, este se portaba tan mal con ella desvelando en exclusiva el embarazo de su hija Alba y, días más tardes, de su hijo Manuel.





Unas noticias que hacían estar de lo más alegre a la colaboradora, perode hacerlo público cuando ellos quisieran. Desde entonces, no hemos vuelto a verla en televisión y nos preguntamos si tiene pensado volver al medio donde se explayó y se formó como personaje público.Y la respuesta nos la da la propia Raquel, ya que en muchas ocasiones ha confesado queporque es un medio donde lo pasa mal. Esto no quiere decir que la colaboradora no siga trabajando, porque ya sabemos que es una mujer que no ha parado de hacer cosas y de sacar proyectos adelante, incluso estando en ' Sálvame '. Ya se fue hace años del programa y la vimos volver, por la que no nos sorprendería volver a verla en el programa que la vio nacer.