Macarena Gómez sorprende a sus fans con su última imagen

Macarena Gómez ha sorprendido a todos sus seguidores con un increíble e inesperado cambio de imagen. No ha sido un nuevo corte de pelo o un cambio de estilo al vestir, sino un supuesto retoque estético que tenía en mente hacerse desde hace tiempo.



La actriz de 'La que se avecina' ha publicado este viernes en su Instagram una fotografía en la que aparece con parte de la cara vendada y, aparentemente, hinchada, algo que ha sorprendido y mucho a sus seguidores.



"Vale, tenía dudas, pero lo he hecho. ¡Después de mucho tiempo meditándolo me he lanzado y me he agrandado la nariz!", ha escrito la cordobesa. Y el tamaño que se aprecia debajo de las gasas parece confirmarlo, pues se aprecia que ahora su nariz es más ancha.





Muchos de sus seguidores han querido saber más acerca de esta información tan escueta que ha ofrecido la actriz en su red social, por lo que la propia Macarena ha explicado que