El curioso motivo por el que Ana Guerra ha tenido que pedir perdón a sus vecinos

Ana Guerra protagonizó una sonada polémica hace unos días en Instagram por una nota que le dejaron sus vecinos, quienes le pedían que por favor dejara de cantar y tocar el piano, sobretodo en horas intempestivas, a partir de las 00:30, ya que los vecinos se quejaban de que no podían dormir bien.



La actitud de la cantante no gustó a todo el mundo en la red social ya que poca gente veía normal el hecho de que Ana Guerra se pusiera a cantar en horas tan tarde en una finca con más gente. No obstante, la cantante ha intentando sofocar las críticas con una nota en el ascensor para todos los vecinos en la que pide perdón por las molestias ocasionadas, y que también ha compartido a través de una de sus stories de su cuenta oficial de Instagram.





Si mi vecina fuese ana guerra que haga los ruidos que quiera, me banco el piano a las tres de la mañana pic.twitter.com/R5pF3LGOkO — tina (@shineslaliter) September 18, 2020

"Tenéis toda la razón y os pido disculpas por el ruido. Estaba ensayando para el CCME y se me olvidó conectar los cascos. Os prometo que soy buena vecina, podéis venir cuando queráis a tomar café o una pella de gofio. Un abrazo", rezaba la nota de disculpa