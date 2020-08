Ana Obregón recuerda a su hijo Álex: "El hombre de mi vida, mi principio y mi fin"

El 13 de mayo es una fecha que muchos no olvidarán. Aless Lequio, a quien vimos crecer y juguetear con los micrófonos de la prensa, fallecía tras haber estado luchando dos años contra el cáncer y desde entonces nada ha vuelto a ser igual.



Ana Obregón ha querido acordarse de él en las redes sociales y ha colgado una fotografía de los dos en la que ha establecido un texto muy emotivo. Y es que no podemos ni imaginar el dolor tan tremendo que siente la actriz:





91 días profundamente agradecida y emocionada por vuestros mensajes de amor y cariño que me acompañan en este camino de lágrimas.mi ejemplo, el hombre de mi vida, mi principio y mi fin, mi hijo. Casi 8 millones de segundos en una oscuridad absoluta que solo evita tu luz mi Áless".En estas palabras podemos ver el tremendo sufrimiento de una madre que ha perdido a su hijo hace tres meses. Un hijo que no paró de luchar y que con su muerte ha dejado unsobre cómo enfrentarse a una enfermedad de este tipo. De esta manera, la actriz ha querido rendir homenaje a su hijo, aunque ya sabemos que a ella no se le borra de su mente, ni de su corazón, ni un solo momento.