Dakota Tárraga niega haber sido detenida por maltrato

El juzgado de Alicante deja en libertad sin cargos a Dakota Tárraga. La polémica exconcursante de 'Supervivientes' y participante en el programa televisivo 'Hermano Mayor' fue detenida el pasado fin de semana en Alicante por la Policía Nacional bajo la acusación de malos tratos a su madre.



Sin embargo, el juzgado de guardia ha archivado este lunes la causa después de que la madre de Dakota rechazara formalizar una denuncia contra su hija. Dakota pasó a disposición judicial y al no presentar denuncia la progenitora, según informaron fuentes judiciales y policiales, ha quedado en libertad sin cargos.



La joven abandonó los Juzgados de Benalúa poco después de las doce del mediodía de este martes acompañada de sus padres y nada más salir se abrazó a su madre entre lágrimas dentro del Palacio de Justicia. Pidió perdon a su madre y reconoció que no se acordaba de lo ocurrido cuando la Policía Nacional la detuvo el sábado por la noche en el domicilio familiar. La exconcursante de 'Supervivientes', con más de 440.000 seguidores en Instagram, fue arrestada el sábado por la noche y pasó dos noches recluida en los calabozos de la Comisaría Provincial. El lunes fue asistida en el juzgado de guardia de Alicante por el abogado José Soler Martín.



Horas más tarde subió una historia en su perfil de Instagram donde aseguraba que su madre "es la cosa más bonita que existe en este mundo" y se ha quejado en las redes sociales de la repercusión que ha tenido en los medios su paso por el juzgado y ha desmentido este hecho. Sus fans y seguidores de Instagram y Twitter la han apoyado en redes sociales bajo el hashtag #YosítecreoDakota.





Yo no he hecho nada a mis palabras me remito espero y quiero que toda España vea esa denuncia de los que ellos han hecho una afirmación!! Tarde lo que tarde esto no lo voy a permitir pic.twitter.com/678bnbeta7