Paz Padilla, rota de dolor en el entierro de su marido

Paz Padilla ha sufrido el que sin duda es el golpe más duro de su vida. Su marido, Antonio Juan Vidal, fallecía de un tumor cerebral la madrugada del domingo después de luchar en silencio contra el cáncer a lo largo del último año. La presentadora, devastada tras la muerte de su gran amor, está contando con el apoyo de sus familiares y amigos más cercanos tras esta terrible pérdida.

Como no podía ser de otra forma, la protagonista de "La que se avecina" ha elegido el tanatario del Cádiz natal de ambos para dar el último adiós a Antonio. Aunque ella no se ha dejado ver - nos intentamos poner en su lugar y no podemos ni imaginar el dolor que está sintiendo tras el fallecimiento de su alma gemela - el ir y venir de familiares de Paz y de sus seres queridos ha sido constante durante toda la jornada.

Anna Ferrer, hija de la humorista, llegaba al tanatorio Virgen del Rosario visiblemente abatida por la pérdida de Antonio, con el que tenía una magnífica relación. Con grandes gafas de sol y arropada por algunos amigos que no la dejaron sola en ningún momento, la influencer llegaba a la capilla ardiente intentando pasar desapercibida.

Hoy se espera la presencia de numerosos rostros conocidos en el último adiós de Antonio, puesto que Paz Padilla, con una extensa trayectoria profesional - como presentadora, jurado de talents, actriz y humorista - es muy querida por todos aquellos con los que ha trabajado en alguna ocasión. Desde Chance nos sumamos a ese abrazo inmenso para la gaditana en el peor momento de su vida.