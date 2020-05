¿Por qué fue Irene Montero 'trending topic' en su aparición en La 1?

Irene Montero ha participado esta mañana en 'Los desayunos de TVE', el programa de La 1 que trata la actualidad cada día y en el que suelen acudir los miembros del Gobierno para ser entrevistados por Xabier Fortes. De Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, pasando por Irene Montero: todos ellos se han enfrentado al periodista, pero tan solo esta última se ha convertido en 'trending topic' en Twitter por un motivo que ha crispado a un determinado sector de la sociedad.



La ministra de Igualdad, sentada delante de una bandera española oficial, lucía en su brazo derecho una pulsera con la bandera republicana (rojo, amarillo y morado), algo que no gustó a numerosos espectadores que no dudaron en llevarla a lo más alto en Twitter. Decenas de comentarios con imágenes en las que contrastaban ambas enseñas, y en las que se le acusaba a Montero de no cumplir su lealtad al Rey y a la Constitución.





Irene Montero: "Juro lealtad al Rey Felipe VI y a la Constitución"

Irene Montero: "La ultraderecha nos ha robado la bandera"

Hoy por coherencia y respecto debería DIMITIR. pic.twitter.com/oSC8WB08Fu — Hugo Pereira Chamorro (@Pereira_Hugo_) May 29, 2020

El debate se encuentra en el hecho de que un cargo público, manifiestamente republicano, luzca dicha bandera en una entrevista para un medio público como es RTVE. Pese a estas críticas, Irene Montero ha compartido posteriormente una imagen en su Instagram en la que lucía con orgullo su peculiar abalorio.