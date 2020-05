¿En qué se ha gastado ahora Cristiano Ronaldo 8 millones de euros?

Cristiano Ronaldo encamina el regreso al fútbol tras haber adquirido en Portugal una nueva propiedad valorada en 8 millones de euros: según revela el diario portugués Correio da Manha, el luso habría comprado un terreno de 10.000 metros cuadrados en Cascais, una localidad ubicada al este de Lisboa (muy cerca de Estoril) y que se ha convertido en los últimos años en una de las zonas con la renta per cápita más elevada del país.



Esos 8 millones de euros, como es de esperar, no se han invertido por completo al terreno per sé; también a una lujosa mansión que construirá en la zona. Dos son las opciones que el futbolista tendría en mente en cuanto al uso que le daría a este nuevo hogar: trasladarse en un futuro con su familia, o construir una vivienda que se revalorice con la que obtener beneficios económicos a cambio de ella en forma de un alquiler mensual.





Las obras han estado paralizadas durante un tiempo por culpa del coronavirus , aunque si no se han retomado ya, se hará dentro de muy pocos días. Esta nueva casa que Cristiano Ronaldo tendrá en Portugal a su entera disposiciónpor lo que poco a poco se está labrando un millonario patrimonio inmobiliario.