Una ex de John Stones acusa al jugador de espiarla a pesar de haber roto la relación

John Stones, actual defensa central del Manchester City, se enfrenta a una grave acusación según revela en su edición dominical el diario inglés The Sun: el futbolista ha sido acusado por Millie Savage, su ex novia, de espiarla y conocer todos y cada uno de sus movimientos pese a que la relación terminó hace algún tiempo. Tras la denuncia recibida, Stones ha debido explicar lo ocurrido a la policía.



Según ha confesado la joven, el jugador habría accedido a las cámaras de seguridad de su casa, una lujosa mansión valorada en 7 millones de euros. Después de separarse definitivamente, Stones habría continuado observando dicho sistema para saber qué hacía su ex pareja en todo momento. Millie se percató de lo que estaba ocurriendo y pidió a la policía que acudiera rápidamente para que el futbolista cesase sus acciones.





Una fuente anónima ha explicado que "John se mudó cuando se separaron, pero todavía podía iniciar sesión en las cámaras a través de internet.(...). Ella se sentía como si la hubieran vigilando y tenía miedo". De ser cierta la acusación, el jugador se puede enfrentar a un grave delito de intromisión en la intimidad de Millie, aunque el asunto ha quedado en manos de la justicia.