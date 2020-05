Saray inflama las redes sociales tras una discusión con Dakota

Valdría la pena recordar que Saray Carrillo ha venido para quedarse después de la gravosa expulsión que sufrió de "MasterChef 8" después de presentar una perdiz cruda y sin desplumar como prueba de eliminación. Esto generó una serie de insultos por su parte a los compañeros y al jurado, sobre todo a Jordi Cruz a quién llamó "Cerdo" y a Pepe Rodríguez al que acusó de "estirado".



Inusual, esta podría ser una de las palabras perfectas para definir su paso por el plató del Reality culinario líder de la televisión estatal. Sin embargo, ahora parece que la situación ha escalado, ya que se ha enfrentado a Dakota, famosa por aparecer en programas como Hermano Mayor o Supervivientes.



Realmente, no se sabe muy bien de dónde vino la discusión, pero la cordobesa la tomó con la joven de una forma directa y tangencial. Con frases como "Eres una yonqui y drogata" o "Tú qué vas a hablar de mí perra del infierno", lo cierto es que ha dado mucho que hablar en las redes sociales. Dakota por su parte se defendía diciendo "No entiendo por qué, porque no la he criticado. Se supone que es educadora social... de mis cojones".





La Saray de Masterchef hablando fatal de Dakota. No sabía que necesitaba este beef pic.twitter.com/LKIjkIeNTV — Salvamedestemundo? (@Salvamepuntoes) May 14, 2020