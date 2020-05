Maxi Iglesias desvela su mala relación con El Hormiguero

Maxi Iglesias ha sido el nuevo invitado de La Resistencia en esta nueva etapa en la que se ha retomado el hecho de que los invitados acudan al teatro Arlequín ha hablar con el presentador, David Broncano. El actor ha acudido al programa para promocionar Valeria, la nueva serie de Netflix basada en una de las novelas de Elisabet Benavent en la que participa.

Uno de los temas de la entrevista fue el siempre recurrente programa presentado por Pablo Motos, "El Hormiguero", del que el jienense siempre se ha declarado gran fan. Sin embargo, Maxi Iglesias sorprendió al presentador comentando que no tenía una buena relación con el programa de Antena 3: "No soy invitado platino porque hice una sección y no acabamos bien. Hicimos una sección muy chula en la que la gente nos mandaba guiones para hacer al final de la temporada hacer un cortometraje con todo el material recibido", arrancaba el actor.

"Lo que pasa es que a mi me pilló con un proyecto fuera. Ya te digo que se truncó. Se truncó por ellos, me tuve que ir fuera a trabajar y no pude hacerla mucho. No se si Pablo Motos se enfadó pero tengo una conversación pendiente con Jorge Salvador", confesaba Iglesias