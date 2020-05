Ana Obregón se despide de su hijo: "Se apagó mi vida"

"Se apagó mi vida", ha escrito este jueves la actriz y presentadora Ana Obregón a través de sus redes sociales tras el fallecimiento este miércoles en un hospital de Barcelona de su hijo Aless Lequio, a los 27 años, después de dos años de lucha contra el cáncer.



El mensaje escrito por Ana Obregón, junto a una fotografía en la que aparece junto a su hijo, ha recibido innumerables muestras de consuelo, ánimo y apoyo. La presentadora siempre confesó su deseo de ser madre y con la llegada de Aless, hijo de Alessandro Lequio, vio cumplido su sueño.



Ana Obregón y su hijo mantenían una relación estrecha y de confianza. En más de una ocasión él comentó que sus padres eran sus mejores amigos y la actriz no perdía ocasión de comentar lo "orgullosa" que se sentía de su hijo por sus buenas notas y su forma de ser.





Cuando se graduó en Estados Unidos comentó en la revista ¡Hola!: ", que nunca me dio guerra alguna, me ha traído infinidad de imborrables recuerdos".A pesar de los rifi rafes del pasado entre Antonia dell Atte -ex mujer de Alessandro Lequio- y Ana Obregón,, por el adiós inesperado de Aless Lequio donde junto a una imagen de la Virgen de Fátima ha enviado el pésame a sus padres."Madre de todas las Madres -ha escrito- acoges en tus brazos Alex hermano de mí hijo Clemente! Y no nos abandones , sobretodo a su madre Ana y su padre Alessandro... Como plomo es el cielo ahora, cuanto Dolor y cuantas penas y sufrimientos, no te abandonará nunca y te protegerá allí donde estarás.. Descansa en Paz , bellissimo Alex".En su cuenta de Instagram, su hermano mayorentre su padre, su hermano, y Ana Obregón a la que añade un cálido mensaje en el que expresa el tremendo dolor que siente por la pérdida de su hermano. "Breathe deep. Enjoy life. Some of you take it for granted". Este era su último mensaje. Tequiero Alex, un dolor inmenso que en pequeñísima parte se alivia con el pensar de que ya no estas sufriendo. Algún día nos volveremos a ver y podremos disfrutar de todo el tiempo perdido y mal gastado".El. A ella es a la que dedicó, hace cuatro semanas, su último mensaje en las redes: "On and on, through eternity, we will shine together #fight #fight #fight" (Hasta la eternidad brillaremos juntos #lucha #lucha #lucha)".Los dos jóvenes se criaron juntos y justo ayer ella manifestaba al conocer la noticia todo su dolor, mientras describía sus planes futuros y aventuras con su primo. ". Nunca jamás habrá nadie como tú. Nunca he visto a alguien luchar tanto por vivir. Mi hermanito pequeño, mi alma gemela, mi cómplice y mi socio.Es raro, te acabas de ir pero siento tu energía conmigo como si estuvieras sentado a mi lado como todos esos viernes en tu casa" (...), añade.