Jonathan Dos Santos la lía en redes con una foto íntima de su novia

En tiempos de cuarentena y con las ligas europeas de fútbol paradas por completo por culpa del coronavirus, los futbolístas han encontrado en las redes sociales un genial aliado en las redes sociales para evitar el aburrimiento. Allí nos han dejado, retos, cambios de looks y hobbies inesperados que a veces se les van de las manos.



Jonathan Dos Santos, sin embargo, ha pegado un patinazo muy sonado en las redes sociales en las últimas horas. El actual jugador de Los Ángeles Galaxy ha protagonizado una polémica en su cuenta de Instagram de la que se ha hecho eco los aficionados al deporte. El mexicano ha publicado una foto de su pareja, la modelo Amanda Trivizas, que ha revolucionado a todos sus seguidores. El jugador ha borrado la fotogafría, en la que se veía a la chica completamente desnuda, pero los seguidores han estado más que rápidos para hacerle capturas y que pase a la posteridad.





No es la primera vez que Dos Santos se ve envuelto en una polémica extradeportiva. El ex del Barça ya fue protagonista en la Copa América de 2011 al estar involucrado en una fiesta en la que la selecció mexicana sub 22 contrató acompañantes.