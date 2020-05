Tamara Gorro cuenta por qué tiene el corazón roto

Tamara Gorro se ha roto en las últimas horas en su perfil de Instagram: la influencer ha narrado a todos sus seguidores (actualmente son 1,6 millones) a través de una publicación la muerte de una de sus fans, con la que hablaba día tras día por mensaje privado: "perder a alguien de la familia virtual, es perder a uno de los míos. Vosotros no sois fans, sois personas que me apasiona conocer, dialogar, compartir mis problemas y también saber los vuestros".



La joven ha confesado tener el "corazón roto al saber que una de nosotros se marchó al cielo", contando cómo sus conversaciones "con ella eran constantes, no solo la animaba yo en sus días con la quimioterapia; ella siempre me aconsejaba y lo más importante, me quería, nos queríamos". Aunque se arrepiente de no haber podido conocer a su seguidora en persona, no duda en que "algún día (...) el abrazo será inmenso".





En la misma publicación, Tamara menciona a Anita Urbano, la mujer que falleció como consecuencia de un cáncer, y la fotografía que la acompaña, una rosa roja, va dedicada a ella y a toda su familia, a quien manda todo "su amor y cariño".