Así han reaccionado en las redes sociales tras el ataque de Sara Sálamo al mundo del toreo

"El sector taurino, está siendo y será uno de los más afectados por la situación dramática que vivimos, y entendemos que al igual que otras industrias de la cultura, será uno de los que más tarde en retomar la actividad profesional. Es por eso que no podemos olvidarnos de las familias que viven de forma directa o indirecta del mundo del toro, y de las medidas que vamos a necesitar para reactivar el sector". Este mensaje, publicado el pasado 22 de abril por Cayetano Rivera, fue muy criticado en redes sociales, y vuelve a estar de actualidad por un comentario de Sara Sálamo, actual pareja de Isco.



La actriz y activista a favor de los derechos de los animales criticó este discurso por no tener correlación con antiguas declaraciones del torero: "¡subvencionado, titiriteros, rojos! Ah, no... Toreros". Algunos sectores de la tauromaquia han criticado con dureza que industria como la cinematográfica reciban importantes subvenciones para sacar adelante diferentes proyectos; por este motivo, Sara comenta de forma irónica la situación que ha creado Cayetano.





La maleta de Sara....es de un material 100% ecológico y carisíiiiisimo. La hacen quitándole la piel a un animal de manera indolora y respetando su dignidad en todo momento para que luego lo luzcan l@s proanimales y profutbolistas...que fantasía!!!..... pic.twitter.com/BX5Qzj68rh — Clara Demente (@theresa_corbell) May 5, 2020

Cuando la ignorancia es igual a tu arrogancia el resultado es un ser humano sin valores y sin empatía. Corren tiempos de abandonar padres y adoptar perros. Por cierto cuantos toros bravos habéis salvado del matadero tú y tú séquito animalista? Hipócrita — Miguel Abellán (@miguelabellan) May 5, 2020

Ídola? Yo digo sí. — Me llamo Nirvana (@n_rguez) May 4, 2020

Sin corridas entonces, lo que se extingue es el torero, no el toro, ha quedado claro!!! ?? Pues que se jodan #torturatorera #paro — Sra Troncoso (@SilviaTrOficial) May 5, 2020

El coronavirus ha afectado con dureza al mercado laboral en todos los sectores, pero es la cultura y los servicios los más tocados por una disminución total en la demanda. El Gobierno sigue trabajando a día de hoy en medidas para paliar los efectos del virus en los españoles, y por este motivo Cayetano Rivera pidió que no se olvidaran de la tauromaquia.Estas han sido algunas de las reacciones de usuarios de Twitter a la tinerfeña.