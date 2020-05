El regalo del Día de la Madre de Cristiano Ronaldo a Dolores Aveiro

Este domingo, Día de la Madre, millones de personas deben resignarse a celebrar esta festividad en casa por culpa del coronavirus, e incluso hay madres e hijos que no pueden reencontrarse como hicieron en pasados años por las restricciones de viajes que hay en todo el mundo. Esto no ha sido impedimento para Cristiano Ronaldo, quien no ha dudado en hacer un regalo a su madre, Dolores Aveiro, que no olvidará durante el resto de su vida.



"Gracias a mis hijos por los regalos que hoy recibí. Feliz día a todas las madres", ha escrito en las últimas horas Aveiro en su perfil de Instagram junto a una fotografía en la que se le puede ver posar junto a un Mercedes GLC Coupé. Este espectacular modelo puede superar los 100.000 euros si Ronaldo ha decidido incorporar extras y diferentes elementos de personalización, algo que a simple vista no puede afirmarse con total seguridad ya que no vemos más que el exterior del vehículo.





Este año ha sido un Día de la Madre diferente para la familia, ya que durante el pasado mes de marzo Dolores Aveiro sufrió un ictus que, por suerte, parece no haberle dejado ninguna secuela física. Un pequeño susto que provocó que Cristiano acudiera a Madeira raudo y veloz antes de que se limitasen los vuelos como consecuencia de la crisis del coronavirus.