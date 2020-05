Víctor Sandoval, "roto" por la muerte de su madre

Víctor Sandoval ha tenido que hacer frente este sábado 2 de mayo a la dura pérdida de su madre. Como desveló el jueves en Sálvame, su progenitora se encontraba en un estado terminal por lo que su final se iba a producir en unas horas.



Una dura agonía en la que Víctor no ha podido estar al lado de su madre por la pandemia de coronavirus COVID-19 que estamos atravesando. Y es que Asunción Novillo ha fallecido a los 92 años de edad al no poder superar las secuelas que ha dejado el virus en sus pulmones y en su cerebro.



Totalmente roto, el colaborador ha querido rendirle un homenaje muy especial a su madre en su perfil de Instagram. Una fotografía de ambos juntos, Víctor recuerda también la reciente muerte de su padre: "Solo has estado dos meses sin papá, ya estáis juntitos. Mamá me dejas roto, el dolor es tan grande que me cuesta hasta respirar...".





Y termina con...has tenido que morir para que descubra el dolor del alma ... ese no tiene consuelo ... descansa en paz mamá... volveremos a vernos". Descanse en paz.