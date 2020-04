Cristina Pedroche vuelve a desnudarse en Instagram

Cristina Pedroche ha vuelto a revolucionar su perfil de Instagram después de la fotografía que ha subido desnuda en su bañera, llena de espuma y también con una copa de vino blanco. Lo cierto es que el posado esta muy bien hecho, como le gusta a la colaboradora habitual de Zapeando y El Hormiguero. En la instantánea solo se leía "Es sábado€"



Los me gustas y los comentarios se han ido amontonando según han ido pasando las horas, puesto que ya cuenta con más de 127.000 me gustas y más de 900 comentarios en la publicación. Uno de los comentarios más sonados ha sido el de su marido, Dabiz quien ha dicho "Ouh Mamma!!! Espérame que voy a servirte más vino€".



Después de este comentario ha habido otros muchos en plan, "¿Espérame? Entonces, ¿no le sacaste tú la foto?" o "Si tú no hiciste la foto, quién está con Cristina en el baño??? Los de Sálvame ya tienen de qué hablar esta semana". Otro de los último ha sido un usuario que ha comentado "Pero ¿No estás debajo del agua?".