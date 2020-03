Amaia Montero suspende su directo por no encontrarse bien

Amaia Montero ha suspendido el encuentro que tenía previsto con sus seguidores en redes sociales. La cantante ha querido explicar a sus fans lo que siente en estos momentos tan complicados.



Hola a tot@s...respecto al live que comente y que me hacia tanta ilusión al igual que ha vosotros por todas vuestras respuestas comentarios y cariño que he podido sentir,os quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo ,mucha fuerza y todo mi amor a todos??