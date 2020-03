Mercedes Milá logra llegar a Barcelona desde Roma

Mercedes Milá ha logrado llegar a Barcelona después de permanecer varios días encerrada en Roma. La periodista se trasladó hasta la capital italiana para grabar uno de sus programas. Un viaje que coincidió con la crisis sanitaria por el coronavirus Covid-19.



La propia periodista compartía una serie de vídeos en sus stories de Instagram donde confesaba que no podían regresar a España: "Ya hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer. El problema ahora es salir de Roma, ya que como sabéis, las fronteras están cerradas".



Y añadía: "Roma está vacía. Sí. Pero está vacía por una razón, y es que hay que contener el virus. Hemos de ser precavidos no solo por nuestra salud si no por la salud de todo el mundo. Y por eso cuando estamos en la calle seguimos respectando sus normas de distancia entre personas, no tocarse, etc".



Pasados los días, Milá ha podido volver a su casa: "Y por fin hemos llegado a casa. Gracias a todos por vuestros mensajes de apoyo y energía positiva durante esta aventura. La he recibido toda. Acabo el viaje con una foto de este momento único en la Via della Conciliazione".



Además, Mercedes ha explicado que se ha encontrado con su hermano Lorenzo: "Hoy por fin he podido ver a mi hermano Lorenzo y a su mujer Sagrario. No he podido abrazarle, pero nos hemos tocado codo con codo. En la foto podéis ver cómo Lorenzo se preparaba para el telediario mientras a mí me entrevistaban desde TVE. Si os fijáis, en la esquina de la foto veréis a Scott con Duna @duna.mila(la perra de mi hermano). La han traído mis sobrinos @nico.milaa y @alejandro_mila (segunda foto)".