María Pombo, preocupada por el coronavirus

María Pombo ha decidido romper su silencio respecto al coronavirus COVID-19. La influencer ha compartido unos vídeos en sus stories de Instagram donde trata el tema después de la 'insistencia' que ha tenido por parte de algunos seguidores.

Y es que la madrileña ha querido dejar claro que no ha pasado de este tema, sino que ha evitado tratarlo porque opina que los que deben hablar del coronavirus son los expertos sanitarios, y no ella. Aún así, María ha mostrado su preocupación ante este virus no por si ella misma enferma o sus hermanas o marido, sino por su madre que está enferma. "Si lo coge si puede ser una situación muy grave que no quiero ni pensar", explica María a todos sus seguidores de Instagram. Ante el riesgo que pueda correr su madre si contrae esta enfermedad, María prefiere no pensarlo e intentar mantener la tranquilidad: "En la medida de lo posible mantengamos la calma".

Pombo también ha pedido que no se saturen las salas de urgencias de los hospitales para dejar a los profesionales sanitarios que hagan bien su trabajo. Además, la propia influencer ha reconocido: "Estoy haciendo algo que no quería hacer pero me he visto un poco obligada".