¿Crisis entre Froilán y Mar Torres?

A pesar de las medidas recomendadas para evitar el contagio del coronavirus, Mar Torres ha continuado con su apretada agenda social y ha aprovechado su regreso a Madrid para salir a cenar y reunirse con amigas, mientras ni confirma ni desmiente si hay crisis con Froilán.

Sí ha asegurado que ha vuelto a instalarse en Madrid tras su periodo de prácticas en Murcia, desvelando su futuro académico: "Me quedan dos años de carrera y ya termino todo lo de Marketing y empiezo

con la moda que es lo que me gusta".

Aunque Mar ha confirmado que pasará las vacaciones de Semana Santa con la familia, no ha querido pronunciarse cuando le han preguntado por el hijo de la Infanta Elena, asegurando que de eso prefiere no hablar. A pesar de los rumores de crisis, que Mar no ha desmentido, tanto Froilán como Mar parecen ser un pilar fundamental el uno para el otro y es muy posible que vuelvan a coincidir en Marbella con la llegada de las vacaciones.

Alertada, igual que el resto de la sociedad, Mar también ha querido compartir su preocupación por el coronavirus, aunque ella está dispuesta a continuar con su vida con normalidad y tranquilidad: "Es algo que se está diciendo por todos lados, obviamente te hace pequeño pero tienes que hacer tu vida normal, tienes que seguir con lo tuyo. Poco a poco. No te tienes que alertar por las cosas que dicen en otros sitios", aconseja la influencer.