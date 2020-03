Las Spice Girls se reúnen para el cumpleaños de Brooklyn Beckham

El pasado sábado por la noche se celebró la fiesta de cumpleaños de Brooklyn Beckham, que sopló veintiún velas el cuatro de marzo. Tal y como ya habían adelantado sus padres, estaban preparando una fiesta épica de cumpleaños para su hijo mayor. Y tal y como hemos podido ver gracias a las fotos y vídeos no nos cabe duda de que fue la mejor fiesta que el joven Beckham ha tenido en toda su vida.



Una carpa acristalada con grandes mesas de madera llenas de invitados, miles de luces decorando cada espacio, una gran pista de baile, una figura de hielo en forma de proyector cinematográfico antiguo y un puesto de DJ para el rapero Stormzy con el nombre del cumpleañero en el frontal son algunos de los detalles de la fiesta que hemos podido descubrir gracias a las publicaciones de Victoria Beckham y Brooklyn.





Y menuda fiesta. Entre los invitados destacaron amigos y familiares cercanos a Brooklyn, pero también a su madre. Y es que, la diseñadora contó con la compañía de dos de sus compañeras de la mítica banda Spice Girls,. Victoria compartió varios selfies en las historias de Instagran junto a Emma y Geri, escribiendo en una de las foto: "Love u, Emma Bunton", a lo que Emma contestó con un "Yo te amo más, Victoria Beckham". Pese a que no estuvo el grupo al completo,, parece ser que la noche no tuvo desperdicio para las chicas, quienes lo dieron todo en la pista.Victoria también compartió una serie de fotografías de ella y David Beckham bailando muy pegados y cómplices en la pista de baile, donde también fueron grabados perreando y riendo a carcajadas. La diseñadora de moda añadió un mensaje final a la celebración: "¡! Besos y feliz veintiún cumpleaños, Brooklyn Beckham. Te quiero mucho, David Beckham". No tenemos duda de que fue una fiesta digna de presenciar. ¿Se animarían las Spice Girls a cantar algo para el cumpleañero?