Isabel Jiménez deja en el aire la mudanza de Sara Carbonero e Iker Casillas

A punto de dar el pistoletazo de salida a la nueva edición del Festival de Cine de Málaga, Madrid reunió a un sinfín de rostros conocidos que no quisieron perderse la fiesta previa a este festival. Isabel Jiménez fue una de las que disfrutó de este evento aunque admitió que con un bebé en casa ir a estas fiestas es complicado.

"Estoy muy liada, me apetece estar en casa también disfrutando del niño y la agenda es complicada. Venir a este tipo de eventos es para cosas muy puntuales, cosas que me apetecen como en este caso apoyar el Festival de Málaga y poco más, no me da la vida. Creo que estamos todos igual, no es cosa mía. La vida que llevamos hoy en día es así", aseguraba la periodista que todavía no se plantea ampliar la familia: "Déjadme un poquito que tome aire, no lo descarto. No es que vaya a tener solo un hijo. Habrá familia pero no sé cuándo, un poquito de respiro".

En cuanto a la posible mudanza de Sara Carbonero e Iker Casillas a España, Isabel prefiere ser prudente: "El verano está ahí, en verano siempre vienen. Ellos siempre vienen cuando acaban los niños el colegio es su época de volver y disfrutar de los amigos y la familia. Queda ya poquito".

Y es que la amiga de Sara no quiso ni confirmar ni desmentir cuál será el futuro del matrimonio: "Yo ¿cómo voy a confirmar? Yo no confirmo ni desmiento nada. Yo los apoyo siempre".