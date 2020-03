Demi Moore, Jennifer Aniston, Laura Dern... las famosas votan en las elecciones

La carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos ha comenzado. El pasado martes, los cuidadanos de catorce estados fueron a las urnas para votar en las elecciones primarias, donde se escogerá al próximo representante del Partido Demócrata. Debido a la diferencia horaria todavía no se conocen los resultados, pero de momento Joe Biden, el que fue vicepresidente del país hasta 2017, va a la cabeza con una diferencia de setenta puntos del senador Bernie Sanders.



Y como no podía ser de otra forma, los famosos han acudido también a las urnas y han dejado constancia de ello publicando fotos en sus redes sociales con la famosa pegatina que dice 'I voted' (He votado). Recordemos que en el país americano es normal que las 'celebrities' participen activamente en las campañas políticas y hablen sin tapujos de sus ideales. De hecho, las pasadas elecciones contaron con un gran despliegue de famosos apoyando a Hillary Clinton, llegando incluso Beyoncé, Katy Perry, Demi Lovato o Lady Gaga a cantar en los eventos políticos de la que fue candidata a la presidencia.





Ya hace una semana mencionamos un vídeo publicado por W Magazine en el que los actores más sonados del momento, como Scarlett Johansson,, Chris Evans, Awkwafina y Antonio Banderas, incitaban a votar a los ciudadanos estadounidenses. Ahora, son muchos otros los famosos que dan voz a las votaciones por sus propios medios, pidiendo a sus seguidores que se informen correctamente antes de votar y que no duden en ejercer su derecho acudiendo a las elecciones primarias., Billy Eichner, Kristen Bell,, Viola Davis, Nick Offerman, Jessica Biel, Kerry Washington, Jesse Tyler Ferguson, Lily Collins, Danielle Fishel,, Molly Sims, Jenny Slate, Nicole Nichie, Emily Ratajkowski o Steve Kazee son algunos de los famosos que ya ha subido la famosa foto con la pegatina a sus redes sociales. Estamos seguros de que nos queda una larga campaña política de lo más hollywoodense.