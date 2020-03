Lluvia de críticas a Paula Echevarría por su viaje con Jesús Calleja: "Molaría verte real"

Hace una semana la actriz asturiana Paula Echevarría comunicaba a sus seguidores a través de Instagram que comenzaba la aventura: se iba a África a grabar para un programa de Jesús Calleja . Entonces ya anunció que iría contando parte de su viaje por Instagram. Una semana y decenas de fotos después a la actriz le llueven las críticas por ir siempre "tan puesta", por ir maquillada, por promocionar cosas en sus fotos, por contar todo lo que hace y por ir con su novio, Miguel Torres.



Nada más empezar la aventura para el programa "Planeta Calleja" llegaron las primeras críticas. "Parece que solo vives para la moda, siempre tan puesta. Molaría verte un poco más real, disfrutando de las cosas con cualquier cosa puesta y punto", le decía una seguidora en Instagram. En esta misma línea iban muchos comentarios de gente que le reprochaba ir tan maquillada a una experiencia así. En los programas de Jesús Calleja la gente suele pasar miedo y mostrarse muy natural y las seguidoras de Paula no creían que ella estuviese disfrutando así de la aventura.



Todos los días hay Stories y fotos de Echevarría en África -comparte atardeceres , momentos del programa o a parte del equipo- y esto tampoco gusta a algunas de sus seguidoras que le reprochan que ya no habrá nada que ver en el programa.



Las críticas más duras llegaron cuando Paula colgó una foto promocionando un champú para la marca de la que es embajadora. "No me parece apropiado mezclar este viaje con la promoción de un champú" y "Es vergonzoso, según lo que pasa en el mundo a diario" fueron algunos de los comentarios.

Miguel Torres, "hasta en la sopa" "Madre mía, Miguel hasta en la sopa" ponía una de sus seguidoras en la primera foto del viaje en la que aparecía la pareja de Paula junto a ella. Esta misma sensación la compartían muchas otras personas que le escribían a la actriz "pensaba que este viaje lo harás sola".



Ajena a las críticas, la actriz ha disfrutado de la experiencia. "Un viaje que nunca olvidaré. Gracias chicos por estos días", publicaba en sus redes sociales.