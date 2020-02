Carmen Lomana, enamorada de un famoso español

Carmen Lomana no ha querido dejar pasar la oportunidad y ha acudido a la inauguración de la exposición en memoria de David Delfín, en la sala de exposiciones del Canal de Isabel II en Madrid.

La conocida empresaria disfrutó de esta retrospectiva recordando la figura de uno de los diseñadores más importantes de nuestro país: "Era un excelente amigo, excelente persona, excelente diseñador... recuerdo que estuve en su primer desfile de las mujeres con las cuerdas que fue como un escándalo pero yo pensé, este tío es brillante... al día siguiente era portada en todos los periódicos y revistas. Era tan cariñoso, tan entrañable".

Un recuerdo que también tuvo para la desaparecida Bimba Bosé, gran musa de Delfín: "Eso fue muy terrible, no lo puedo ni pensar. Ella era maravillosa y él también. Que se fueran tan seguidos los dos fue muy duro".

Y en cuanto al terreno sentimental, Carmen nos reconoció que está enamorada de un hombre conocido en nuestro país: "No os voy a decir nada. Es una persona conocida en España y no quiero que se sepa hasta que bueno... sea una cosa consolidada. Estoy encantada".

A pesar de su intento de no decir nada, Lomana no pudo evitar dar que alguna otra pista: "Quizás no es conocido mediáticamente pero en la sociedad sí, bastante. Su mujer, su ex, también".