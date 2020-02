Marta Etura: "Mi trabajo es incompatible con tener una familia numerosa"

En un buen momento de sus vidas a nivel profesional y personal, Ana Locking, Marta Etura y Eugenia Silva se convirtieron en las embajadoras de las nuevas cremas antiarrugas de la marca Germaine de Capuccini. Reconociendo que sus vidas han dado un giro de 180º tras convertirse en mamás, Marta Etura y Eugenia Silva confesaron que sus prioridades ahora que tienen a los pequeños en casa son otras y es que, al ser mamá, tú dejas de ser el centro de todas las atenciones para dedicarle a tus hijos el máximo tiempo posible.

Marta, ¿qué supone formar parte de esta tertulia?

Hoy estamos aquí con una marca maravillosa que es Germaine de Capuccini y vamos a compartir una mesa redonda donde vamos a hablar sobre la mujer, sobre la belleza, y sobre nosotras y nuestro trabajo.

¿Qué es para ti la belleza?

Creo que la belleza va más allá de lo físico, lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con muchas cosas.

En la industria del cine, ¿Os tenéis que cuidar mucho? ¿Tienes trucos para cuidarte?

Me cuido lo justo, yo creo que tengo la suerte de saber qué importancia tiene cada cosa, para mí mi prioridad es mi familia y mi trabajo. Evidentemente cuidarse a uno mismo es fundamental y mi belleza tiene que ver con eso, con estar saludable, con estar bien. Hago pequeñas cosas que haría igual aunque no me dedicase a esto, como intentar comer bien, hacer ejercicio, ir a dormir con la cara limpia e hidratada, cosas muy sencillas.



"Me encanta bailar y ahora no puedo"

¿Hay proyectos?

Ahora vamos a empezar a promocionar la tercera parte de la trilogía de 'El Baztán' y luego hay un proyecto que no puedo contar pero que me hace mucha ilusión. Hay cositas pero que no se pueden contar.

Me comentabas que te cuidas que no eres una obsesa del ejercicio, me imagino que con un bebé en casa también te pones en forma.

Totalmente, es increíble, a mí me encanta bailar y desde que tengo a Chloe no he podido hacer ninguna de las dos cosas porque no me da tiempo, efectivamente el hecho de tener un bebe hace que no pares, estoy más delgada que nunca, pero bueno es un ejercicio que me hace muy feliz.

Estás pasando por el momento más especial, pero me imagino que también tiene su parte negativa.

Yo no la llamaría negativa... tiene su parte más costosa, que es un duro trabajo pero personalmente yo deseaba ser madre, he tenido la enorme suerte de tener un bebe sano, que es fácil porque duerme bien, come bien y es alegre. Yo lo estoy disfrutando muchísimo. Es duro físicamente porque además de tu trabajo tienes un trabajo más porque es un bebe, un ser humano que depende de ti 100%.



"Ser mamá cambia la vida"

¿Te cambia la vida a nivel personal?

Te cambia la vida porque dejas de tener el foco en ti, y pones el foco en otra persona. yo antes me sentía muy libre de hacer, andar, ir o venir y ahora esa personita me hace tener un centro, dependo de donde esté ella, que esté bien cuidada. Soy mucho más feliz porque tengo un amor que no sé cómo describirlo, es un amor que nunca había tenido, es como estar enamorado pero a un nivel incondicional, los momentos que me regala mi hija me dan una felicidad inmensa.

¿Te vas a plantar aquí o quieres tener más?

La vida dirá, me encantaría. Yo siempre he deseado tener hijos y me hubiese gustado tener cinco hijos, seis, pero me veo en un momento en el que mi trabajo es incompatible con tener una familia tan numerosa. Yo quiero tener muchos hijos si los voy a poder cuidar bien, si no los voy a poder cuidar bien, si no los voy a poder educar bien, no. Pero la vida dirá.

Dentro de poco es San Valentín, ¿Eres muy de este día?

Esas cosas hay que cuidarlas y celebrarlas todos los días, en el día a día, creo que ese día al final se convierte en un día comercial y lo importante cuidar a tu pareja y a las personas que quieres en el día a día.

¿Sois de haceros regalos?

Yo no soy muy fan de los regalos materiales. A mí me encanta hacer una escapada, ir al teatro, ir al cine, más cosas que se puedan compartir, más cosas que supongan pasar más tiempo juntos.



"Un trabajo excepcional"

La chiquitina igual también tiene cabida.

Sin duda, sí.

Pedro Almodóvar y Antonio Banderas no se han podido traer la ansiada estatuilla al final.

Han hecho un peliculón y un trabajo excepcional, el trabajo de Antonio es maravilloso, han tenido dos nominaciones a los Óscar que es la nominación máxima. Al final el premio es una lotería, depende un montón de factores y creo que realmente el premio es estar ahí con los mejores. Realmente el premio es haber hecho una buena película y un buen trabajo, si además estás entre los mejores y te reconocen entre los mejores pues qué maravilla, vamos a celebrarlo.