Macaulay Culkin defiende a Michael Jackson: "Nunca vi nada, nunca hizo nada"

Michael Jackson falleció en 2009 pero la polémica en torno a las acusaciones de abuso continúa viva. Macaulay Culkin, amigo del cantante, ha hablado sobre su relación con él y ha dado su versión sobre la controversia.

"Voy a comenzar con la frase -no es una frase, es la verdad- él nunca hizo nada", dijo Culkin a Esquire. "Nunca lo vi hacer nada. Y especialmente en este preciso momento crítico no tendría ninguna razón para callarme nada. Él ha fallecido. En todo caso -no voy a decir que sería elegante o algo así- pero este momento es un buen momento para hablar. Y si tuviera algo de que hablar, lo haría totalmente. Pero no, nunca vi nada; nunca hizo nada", explicó.

En 2005, Jackson fue acusado de drogar y abusar sexualmente de un niño de 13 años, pero luego fue absuelto. Culkin testificó en defensa de Jackson, que fue la última vez que vio al artista antes de su muerte en 2009.

El documental de HBO titulado Leaving Neverland reavivó el debate sobre el legado de Jackson. El reportaje detalló la historia de Wade Robson y James Safechuck, quienes alegaron que Jackson abusó sexualmente de ellos durante años.

Por su parte, Culkin admitió en la entrevista que tuvo momentos oscuros en su vida que lo llevaron al consumo de drogas. "Jugué con fuego", reconoció, aunque apuntó que nunca tuvo que ir a rehabilitación. "Nunca he tenido que limpiarme de esa manera. No sería la persona que soy hoy si no hubiera tomado drogas en mi vida en algún momento u otro".

El protagonista de la saga Solo en casa también habló de su vida sentimental y reveló que quiere formar una familia con Brenda Song, exestrella de Disney a quien conoció en el rodaje de Changeland.