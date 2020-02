Charlize Theron triunfa con un selfie en los Oscars

Parece que Charlize Theron quiere robarle el puesto a Ellen DeGeneres. La famosa actriz, que no se hizo con el Oscar por su actuación en 'Bombshell' la noche del domingo, ha publicado en su cuenta de Instagram un gracioso selfie con sus compañeros de oficio. En él, además de aparecer en primer plano ella y su madre, Gerda Maritz, posan también para la foto Tom Hanks y su mujer Rita Wilson, Regina King, Rami Malek y Salma Hayek.



Esta fotografía, que ya acumula miles de 'me gusta' en Instagram, nos hace recordar el selfie más famoso de la historia de los Oscars y prácticamente de la historia de Hollywood, el que la presentadora Ellen DeGeneres publicó en Twitter en la gala de los Oscars de 2014. En él, Jared Leto, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Julia Roberts, Kevin Spacey, Angelina Jolie y Brad Pitt, Lupita Nyong'o, Ellen DeGeneres y Bradley Cooper posaron ante la cámara con graciosas y contagiosas sonrisas. "Si tan solo el brazo de Bradley fuera más largo. La mejor foto de todas. #oscars", escribió la presentadora en Twitter.



Pocas horas después, la fotografía ya había dado la vuelta al mundo, convirtiéndose en el tuit más compartido de la historia en esa fecha. Incluso Los Simpsons y Los Sims recrearon la famosa fotografía, para gracia de los usuarios. Ahora, es inevitable pensar si el selfie de Charlize tendrá la misma repercusión y se convertirá en uno de los hitos de los Oscars de 2020. Quizá la mueca de Tom Hanks, que no sabemos descrifrar, sea motivo suficiente para ello.



No es necesario más que un puñado de personas pasándoselo bien para conseguir una gran instantánea. Ni siquiera necesita ser perfecta para convertirse en una gran fotografía. Esa es la magia de los selfies. No debemos de repetirlo hasta que salga a la perfección, pues termina por perderse la magia del momento que se intenta retratar. Lo que hay es que olvidarse de los complejos y de la apariencia y capturar el instante de felicidad que se vive en ese momento. Porque la perfección no se puede alcanzar y hace que la fotografía pierda la espontaneidad y naturalidad, que es justo lo que hace al selfie de Charlize Theron tan especial y divertido. ¡Seguro que sacó el móvil, colocó el brazo y todos se lanzaron al ataque para salir en la foto! Tal y como ocurre en la vida real.