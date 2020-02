El "sí quiero" de Adara a Gianmarco que ha enloquecido a sus fans: "Yo soy muy tradicional"

Adara tuvo ayer una noche de lo más complicada posible. Aunque tuvo buenos momentos, lo cierto es que l a ganadora de GH VIP 7 tuvo que lidiar con noticias de las que no tenía idea . Como ya avisó por redes sociales, este domingo subió a la casa de Guadalix de la Sierra para reencontrarse con el que se ha convertido en el amor de su vida, Gianmarco.

El reencuentro entre ambos comenzaba con una confesión de Adara que le dejaba sin habla. Esta le contaba que ya había decidido separarse del padre de su hijo, por lo que Hugo Martín Sierra ya no sería un obstáculo para que estos dos tengan la relación que llevan meses soñando. Después de preguntarle por cómo se sentía tras haber tomado esa decisión, el italiano le sorprendió con la típica pregunta que se suele hacer en estos casos: "¿Quieres ser mi novia?" a lo que la modelo le respondía: "Sí" .

La exconcursante ha querido dar más datos sobre cómo entró ella en El tiempo del descuento: " Yo soy muy tradicional , cuando entré aquí me había dado un tiempo con Hugo Sierra, pero luego todo ha cambiado. Yo entré con la cabeza y salí con el corazón".

Más tarde, los dos se han dado la mano, oficializando así su relación y Gianmarco no dudaba en confesar que los dos vivirán en Madrid en cuanto salga de la casa de Guadalix de la Sierra.

Pero no fue solamente esta la noticia de la noche ya que durante la emisión del programa se confirmó la participación de Hugo Martín Sierra c omo concursante de Supervivientes 2020 . Una información que le transmitía el propio Jorge Javier Vázquez a Adara y esta fue su reacción: "Había escuchado los rumores por redes sociales, pero no creía posible que el padre de mi hijo no me contase algo así, que me tuviese que enterar por televisión". Bromeando con el presentador, este le dijo si podría ser ella su defensora, a lo que la modelo le explicó que para eso: "Tendríamos que solucionar muchos problemas" .