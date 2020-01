El repaso de Paola Dominguín a su familia en el aniversario de la muerte de Bimba Bosé

Justo cuando se cumplen tres años de la muerte de Bimba Bosé, su tía Paola Dominguín se ha sentado en el plató de Sábado Deluxe no solo para hablar de la triste perdida, sino también de las últimas polémicas que han asolado a su familia o la relación entre el clan.

Con una chaqueta con la que le rendía homenaje, Paola confesaba emocionada: "Para mi Bimba Bosé es como Elvis Presley, no ha muerto, está ahí", asegurando que a pesar de la enfermedad de la modelo fue una muerte totalmente "inesperada" por la manera en la que Bimba la afrontaba y reconoce que toda la familia estaba convencida de que se iba a recuperar. En cuanto a cómo se encuentra a día de hoy su hermana tras la marcha, declara que "son cosas que nunca se superan", pero "estás obligado a seguir hacia adelante".

Cómo no podía ser de otra manera, Paola también ha hablado de su hermano, Miguel Bosé, que ha sido noticia durante los últimos meses por su ruptura con Nacho Palau. Lo primero que ha querido aclarar la entrevista es que el cantante "no tiene ningún problema de salud". Eso sí, Paola declaraba que Miguel lo ha pasado muy mal con la separación, aunque añade que ahora le ve muy bien. La hermana del cantante también ha explicado que este no sabe de su entrevista pero que confía en ella por que es una "buena embajadora".

Haciendo un repaso por su familia, Paola recordaba a su padre al que definía como una persona "muy cariñosa" y aunque estaban muy unidos asegura que tenía "fascinación por Miguel Bosé". Ha recordado el divorcio de sus padres, desvelando el motivo por el que su madre no quería darle la nulidad matrimonial: "Me dijo que si lo hacía nos convertiríamos en hijos putativos".

En cuanto a su madre, la veterana actriz Lucía Bosé, aseguraba que ahora se ha vuelto más cariñosa pero que antes era completamente "incapaz" de decirles que les quería y desvela de su carácter: "Ella dice que sus nietos no son familia, que su familia son sus hijos", aunque confiesa que es muy cariñosa con sus nietos.

Para terminar, Paola también ha tenido palabras para su ex marido, José Coronado, para el que solo ha tenido buenas palabras de cariño, demostrando que tienen muy buena relación.