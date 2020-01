Las redes estallan contra Carlota Corredera: "Es la persona más prepotente y egocéntrica que hay en plató"

Desde que Carlota Corredera se puso al frente de "Sálvame" , la polémica ha acompañado a la periodista ante una audiencia dividida por su forma de presentar. No obstante, los comentarios de muchos usuarios en Twitter muestran una opinión que va en contra de la presentadora del famoso programa de las tardes de Telecinco.

La última polémica vino marcada por una discusión con una de las colaboradoras habituales del programa, Chelo García Cortés, que denunció públicamente "que la presentadora no le dejaba hablar". El reencuentro ha venido marcado por una respuestas negativa del público, a través de las redes sociales, por la actitud de la presentadora. "Madre miia que egocéntrica Carlota Corredera, pero que hay de malo en que, en este caso Chelo comenté que con Kiko hable más? En ningún momento pone en duda su profesionalidad. Ya verás ahora Chelo te caerá la del pulpo". "Se esta molestando por una tonteria. Carlota Corredera es lo que hay, si te hace daño las verdades te aguantas. PELOTAAAAA! Por cierto Chelo puede opinar lo que le de la gana cuando le de la gana y como le de la gana. Y si piensa eso es lo que hay". "Es la persona + prepotente, egocéntrica, y borde que hay en ese plató, dsd que la enchufaron como presentadora sin tener la más mínima idea se le subió a la cabeza, va de nueva multimillonaria a base de enchufe y de autoplioclamarse de abanderada de las feminazi", son algunos de los comentarios que se han repetido en Twitter.

La audiencia de Sálvame pide que se expulse a uno de sus colaboradores: "esto no puede seguir así"

No se puede decir que la audiencia de Sálvame no sea una de las más acostumbradas, en el mundo de la televisión, a la polémica y en general a escuchar gritos. Pero lo de ayer, para muchos, fue excesivo. Los ataques que Kiko Hernández hacia muchos de sus compañeros han sido una constante a lo largo de estos años. Y ayer Hernández se cebó con Anabel Pantoja, algo que le reprocharon los compañeros y hasta los espectadores. El ataque fue tal que la Pantoja tuvo que acabar abandonando el plató. Y la audiencia estalló. "Kiko se pasa de faltas de respeto. Esto no puede seguir así", resumía un espectadores a través de las redes sociales. Y es que la salida de Anabel Pantoja del plató no dejó a nadie indiferente. "Kiko no para de reírse de ella. Tiene razón Anabel, la tratan muy mal", afirmaba otro. "Es un ladrón", atacaba otro.

"El programa saca la cara por él y por su familia, es vergonzoso", concretaba otra usuaria de Twitter. "Lo de los kikos, Rafa Mora y algunas veces Montero es un machismo casposo y vomitivo", remataba otro. De hecho muchas de las críticas que se hacen al programa de las tardes de Telecinco van en esa línea: la de criticar que se viva normalmente de valores machistas que luego se enseñan en un horario que debería ser de especial protección infantil y que en este caso no es está cumpliendo.