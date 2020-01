Pilar Rubio: "Estamos súper contentos"

La popular presentadora de televisión Pilar Rubio se "siente bien", con la llegada del nuevo bebé, nunca pensó que formaría una familia numerosa junto a su marido Sergio Ramos. "Estamos súper contentos y deseando que llegue el momento".

"Nunca lo pensé, no lo soñé ni estaba en mis planes tener una familia numerosa", ha afirmado este miércoles Pilar Rubio, de 41 años, quien es madre de Sergio Jr, de 5 años, Marco, de 4, y Alejandro, de uno, y ahora se encuentra emocionada ante la llegada de un nuevo miembro en su familia.

Rubio es una deportista declarada y amante de los retos que lo demuestra cada semana en el programa de 'El Hormiguero', y con el embarazo quiere seguir trabajando hasta el final aunque cada idea que surja la consultará con los médicos. "Me encuentro bien. El primer mes lo pasé un poco mal, fue un poco delicado, me sentí cansada, con náuseas y cosas que nunca me habían ocurrido antes", ha explicado ante los medios en la presentación de una bebida energética.

La también periodista ha confirmado que todavía no está de tres meses y que "es muy pronto para saber el sexo", aunque tanto ella como Ramos no tienen una preferencia.

"Me da igual porque tengo tres niños y aunque intentemos hacer una diferenciación entre chicos y chicas, lo que les diferencia es el carácter. Uno es más cariñoso y otro más rebelde", explica Rubio.

Pese a que sus hijos son todavía pequeños, el mayor- de 5 años- ya sabe qué nombre le pondría a su nuevo hermano: "Lupita, si es niña, y si es niño, Pokémon", cuenta con humor.

Hace ocho meses que Pilar Rubio se casó con Sergio Ramos y haciendo balance asegura que su relación sigue siendo la misma que antes del enlace. "No ha cambiado nada, hay momentos de todo. Un matrimonio no tiene por qué cambiar las cosas. En nuestro caso era hacer una fiesta, una celebración del amor. Nosotros hemos empezado teniendo hijos y viviendo juntos, todo al revés", ha comentado la presentadora.

Cuidarse durante el embarazo es fundamental, algo que Rubio sigue a rajatabla con la alimentación, el ejercicio y el descanso. "Me gusta cuidarme, lo único que cuando estás embarazada no puedes comer jamón y otros productos crudos. Y yo soy de esas", ha confesado.