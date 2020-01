Pilar Rubio guarda silencio ante los rumores de embarazo

Esta semana saltaban todas las alarmas de un posible nuevo embarazo de Pilar Rubio. Lo cierto es que nos quedábamos de piedra al saber que la que fuera reportera podría estar esperando su cuarto hijo. Aunque ni ella ni Sergio Ramos haya confirmado ni desmentido la noticia, lo cierto es que dicha información suena con más fuerza que nunca.



Hemos pillado a Pilar Rubio saliendo de su casa en coche y lo cierto es que la colaboradora de El Hormiguero ha preferido guardar silencio. De esta manera, ni ha desmentido ni ha confirmado ningún tipo de rumor.



Su última publicación en su perfil de Instagram ha sido una fotografía con su perro Tango. En ella podemos ver como la colaboradora de televisión, con un look muy desenfadado sonreía ante el objetivo de su cámara. El perro parece que no es muy fotogénico ya que no hace ni caso a la mujer de Sergio Ramos y opta por no mirar a la cámara.





Un jersey gris, un pantalón suelto oscuro y unas deportivas, es el look con el que la reportera ha querido aparecer en la. Además, por si no fuera bastante con esta fotografía, la reportera ha subido una historia de la misma imagen con una canción de fondo que le define mucho, ya que es de rock.De esta manera,y su marido. Ni confirma, ni desmiente. Simplemente se ha limitado a posar sonriente para todos sus seguidores y mostrar su mejor cara en esta semana en la que su nombre ha sonado con más fuerza que nunca.