Hiba Abouk y Achraf Hakimi pasean su amor por Madrid antes de ser padres

Sin duda alguna estas han sido las Navidades más especiales para Hiba Abouk y Achraf Hakimi. La pareja se convertirá en papás a principios de este año. De lo más cómplices y enamorados, ambos pasearon por la Milla de Oro de la capital madrileña, donde aprovecharon para comer en uno de los restaurantes más exclusivos.

Siempre muy discretos con su vida privada, la pareja prefiere mantener todos los detalles de la llegada de su primer bebé en la más estricta intimidad. Por el momento no han revelado ni el sexo ni el nombre del bebé.

En esta ocasión, Hiba eligió un look de lo más cómodo con pantalón negro, maxi botas en el mismo color y blusa blanca con la que no pudo disimular su incipiente barriguita. Por su parte, el futbolista eligió también un look muy deportivo con sudadera en color blanco de Gucci con capucha, con la que jugó a esconderse de los paparazzi.

Hace tan solo unos días el joven fue galardonado con el Premio a Mejor futbolista árabe joven del año en los Globe Soccer 2019 por lo que Hiba aprovechó la ocasión para felicitarlo a través de las redes sociales. "Felicidades papi, estamos muy orgullosos de ti #todoesfuerzotienesurecompensa", declaraba.