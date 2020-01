La madre de Malú responde a los rumores sobre el sexo del bebé

Malú y Albert Rivera han dado la bienvenida a un año cargado de ilusión y buenos sentimientos. La pareja se prepara en este 2020 para la llegada de su primer hijo en común, una buena nueva que conocíamos de la mano de sus protagonistas a comienzos del mes de diciembre.



Felices con su futura paternidad, ambos han decidido hacer balance en sus perfiles de Instagram haciendo referencia a lo bueno que les ha dejado este año que ha terminado.



"Me quedo con esta imagen del 2019 que tantas sonrisas me ha sacado hasta en los momentos no tan buenos... Un año lleno de sentimientos contrapuestos, momentos preciosos y momentos muy difíciles... Pero cierro este año con una de las cosas más bonitas que me podía traer la vida, crear vida... Ahora miro hacia este nuevo año con todo lo aprendido en mis manos , con toda la fuerza y las ganas deseando que os traiga lo mejor y mucha salud, que con salud no hay nada que se nos ponga por delante! Os quiero mi gente!", escribía la cantante junto a una imagen de ella en pleno concierto.



Por su parte, el ex líder de Ciudadanos compartía una imagen de él en plena campaña junto a este texto: "Se acaba este año de contrastes. He vivido instantes maravillosos e inolvidables y momentos duros y tristes. He dejado la política después de más de una década sirviendo a los españoles, no ha sido fácil, echo de menos a mucha gente buena. Pero también he cumplido 40 años, he disfrutado de mi vida sentimental y familiar, voy a ser papá de nuevo en unos meses y miro al futuro con ganas y sin miedo. Le doy gracias a la vida por permitirme ser feliz. ¡Y a todos vosotros os deseo un gran 2020! Demos la bienvenida al nuevo año estrechando nuestras manos y con una sonrisa".



Una felicidad que también comparten los más cercanos a la pareja. Así, la madre de Malú ha querido mostrar la mejor de sus sonrisas a las cámaras de Europa Press mientras respondía a los rumores que señalan que el bebé que espera la pareja es un niño. Pepi Benítez se mostraba rotunda asegurando que son solo "especulaciones".