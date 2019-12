Adara, contra Gianmarco: "Ha jugado conmigo. Quiero estar sola"

Adara Molinero se sentó en el plató de 'Sábado Deluxe' para aclarar todo lo que se ha hablado de ella desde que salió de la casa de Gran Hermano VIP. Su marcha a Mallorca y su silencio con Gianmarco han provocado que muchos den por rota su relación con el italiano.

Mientras el de Bolonia no ha parado de hablar de su historia con Adara, la joven había guardado silencio. Hasta ahora. Serena y muy sincera, la ganadora de GH VIP 7 aseguró que el italiano ha jugado con ella durante todo este tiempo: "Siento mucha decepción por Gianmarco. Ha jugado conmigo, le está dando una vuelta a todo para dar una buena imagen de él. Para quedar de 'pobrecito' y no es así".

Además, Adara negó que no le cogiese el teléfono cuando este le llamaba, sino que era todo lo contrario: "Empiezo a llamarle y a llamarle y no me coge el teléfono. Al principio pensé que estaba ocupado y por eso no me cogía el teléfono pero después me metí en Instagram y vi que estaba subiendo historias con Antonio David. Solo quería hablar por teléfono con él para que entendiera lo que estaba pasando pero no hubo manera".

"Me siento utilizada"

Aún así, la ex de Hugo Sierra sí cree en los sentimientos del italiano pero siente que le pesa más su ansia de fama y televisión: "Creo que sus sentimientos eran reales, pero le puede más la televisión, el dinero, su imagen... Me siento utilizada. Ahora no estoy enamorada de nadie. Quiero estar sola".

Y en cuanto a la llamada de teléfono que le grabaron Antonio David y Gianmarco, la madrileña se ha mostrado completamente dolida con ellos: "Es una cerdada lo que habéis hecho y no tenéis vergüenza. Os habéis reído de mí".

Una situación complicada en la que Adara ha dejado claro que Gianmarco no ha estado a la altura de la situación: "Tú solo has pensado en ti. Yo te necesitaba ¿Dónde has estado? Me ha vacilado. Lo único que quiere es tele".