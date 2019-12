Rosalía, "reina" de 2019

¿Qué contar de Rosalía que no se sepa ya? 2019 ha sido su año triunfal, su arte ha revolucionado el mercado discográfico, se ha convertido en icono y la artista de las mil caras ha logrado que el mundo se rinda a sus pies. Por todo esto, y por lo que está por llegar, quizá sea momento de desconectar.

"Quiero el donuts que lleva en las uñas Rosalía" es una de las frases más escuchadas cuando alguien se prepara en un centro de belleza para una manicura artística. "Me voy a comprar el chándal de Rosalía", "cómprame las playeras que lleva Rosalía", "me voy a dejar el pelo tan largo como Rosalía", solicitan en sus casas las adolescentes y no tan adolescentes. ¡Ah! y la última: "¿Cuánto costará ponerse los dientes de oro como Rosalía?". Algo que, por cierto, los odontólogos desaconsejan.

La artista ha tenido el mérito de crear algo diferente en el panorama musical y de conseguir unos vídeos que dejan la boca abierta e imágenes con una estética cuidada, tanto como sus acordes. Su presencia, en febrero, en la ceremonia de los premios Goya con una voz y un gesto profundos y emocionados al interpretar Si me das a elegir con el Cor Jove del Orfeó Catalá fue un momento en el que la artista traspasó su lado indie para colarse en la mente del espectador más variopinto y lejano a su estilo, que a partir de entonces como hipnotizado también sigue su música.

Rosalía ha sido capaz de dar más, de sorprender en cada canción y con cada videoclip, con una imagen que ha ido puliendo sin cambiar del todo, fiel a su esencia. Líder de la estética ráchet a la que han colaborado firmas españolas como Palomo Spain, María Escoté o Dominnico e internacionales como Versace o Moschino, pasando por Louis Vuitton o Dolce&Gabanna, sus estilismos son siempre comentados hasta el punto de creer que eran imitaciones de mercadillo. Y es tal la cantidad de premios, nominaciones, halagos y rendiciones a sus pies de artistas , diseñadores, modelos e industria que resulta difícil mantener la cabeza fría. O la amas o la odias.

Pese a ello, todo parece indicar que la catalana decide muy bien sus pasos. Bien aconsejada y por determinación propia, Rosalía parece la artista de las mil caras, siempre dispuesta a dar más.