Los padrinos más 'chic' para los hijos de Beckham

El pasado sábado, 21 de diciembre, los Beckham al completo se reunieron con amigos y seres queridos para celebrar el bautizo de Cruz, de catorce años, y Harper, de nueve, como bien ha compartido Victoria en sus redes sociales. Y para sorpresa de todos, nada más y nada menos que Eva Longoria y Marc Anthony, dos íntimos amigos de la familia, fueron escogidos como los padrinos de los niños.





Beckham y Anthony lo dan todo

, viendo a Harper y Cruz ser bautizados delante de nuestros amigos y familiares. Estamos muy agradecidos por ellos, con cariño, VB", han sido las palabras de la diseñadora junto a unafrente al altar de la iglesia. Cruz vistió un traje de chaqueta en color negro, con camisa incluida, mientras que Harper optó por un vestido largo en color beige, de media manga con volante y detalles de pedrería bordados en el pecho.Gracias a la publicación de Longoria, hemos podido saber que ella fue la madrina de Harper, mientras que Marc lo fue de Cruz. ". Te quiero Harper", escribió la actriz, compartiendo una de las fotografías que la propia Victoria subió a sus redes sociales, donde se ve a todo el clan Beckham al completo junto a los padrinos.Tras la ceremonia, la familia al completo disfrutó de una cena y una buena fiesta, donde no faltó la música y el baile. Bajo la melodía de 'I need to know',, cantando y dejando ver una vez más la gran amistad que comparten. Eso sí, la camisa desabrochada del cantante hasta la cintura no ha pasado desapercibida. ¡Menuda fiesta estaban montando!