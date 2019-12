Terelu Campos desvela un momento desgarrador: "Me decía que me iba a esperar a las puertas de Telecinco para violarme"

Irene Rosales levantó la liebre el sábado en el programa Viva la vida contando una situación de acoso que estaba viviendo a través de su correo electrónico. Se trata d e la primera vez que la mujer de Kiko Rivera ha sufrido amenazas y advertencias severas y por eso, ha decidido denunciar. Poco tiempo después, los demás colaboradores que estaban en el plató hablaban con total normalidad, pero con un poco de miedo de recordar la situación, de casos parecidos por los que habían pasado ellos.

El que más nos llamó la atención fue el de Terelu Campos . La colaboradora de televisión hablaba por primera vez en un plató del acoso que sufrió por parte de una persona durante años: "Yo he vivido amenazas telefónicamente. Eran mensajes escritos a mi móvil a través de dos cabinas telefónicas situadas en sitios diferentes de Madrid". Lo cierto es que el silencio iba conquistando el espacio de Viva la vida para escuchar a la hija de María Teresa Campos contar esta historia que nunca antes la había desvelado públicamente.

"Me decía que me iba a esperar a las puertas de Telecinco para violarme, que le daba igual que lo metieran en la cárcel porque le merecería la pena. Me dijo que un día no me había pasado nada porque iba con mi hija" seguía explicando, pero lo que más sorprendió en su día a la periodista es que, nada más mudarse a su casa, el supuesto acosador sabía que había cambiado de hogar: "Llevaba muy poquito tiempo en casa para que esa persona me dijera que me había visto esperando al autobús del colegio de mi hija".

Lo más fuerte de esta trágica historia es que: "La Policía creía que era alguien de mi entorno. Me recomendaban que no cogiera el teléfono pero un día lo cogí y le dije: 'Te sorprendería saber que sé quién eres'. No volvió a hacerlo nunca más". Parece que la que fuera presentadora de televisión se armó de valor y zanjó las advertencias que estaba sufriendo enfrentándose al acosador por teléfono. Lo que dejó con la boca abierta a los colaboradores fue saber que esta persona pertenecía al círculo de Terelu, algo que no esperaba ni la propia periodista.