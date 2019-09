La aplaudida confesión de Raquel del Rosario sobre su hijo autista

La cantante grancanaria Raquel del Rosario, antigua vocalista de la banda El Sueño de Morfeo y representante española en el Festival de Eurovisión en 2013, se ha pronunciado abiertamente sobre el autismo que define el día a día de su hijo Leo en la última entrada de su blog para la revista Elle. Revelando por ejemplo que, al margen de las dificultades que entraña a diferentes niveles, esta condición ha llevado a su retoño a exhibir un afán de superación del que ella, por supuesto, no podría sentirse más orgullosa.



"Aún recuerdo el día que nos sentaron a Pedro [su marido, el fotógrafo Pedro Castro] y a mí para darnos los resultados, en medio de un ambiente dramático, con tono muy suave y unas palabras elegidas meticulosamente, nos dijeron que creían que lo mejor para Leo era entrar en el programa de niños con TEA (trastorno del espectro autista)", ha empezado a contar en su relato.



"Sé que él me eligió porque sabía que haríamos un buen equipo, aunque a veces yo sienta que le estoy defraudando... Desde los dos años supe que Leo era diferente: le encantaba tumbarse boca arriba largos ratos, ensimismado, parecía estar viendo una película en el techo, a veces sonreía y parecía interactuar con algo. Me encantaba observarle, me imaginaba un montón de colores y seres mágicos a su alrededor, jugando con él".



La artista de 36 años, madre también del pequeño Mael junto a su marido, ha presumido además de la estrecha relación que une a sus dos retoños y, sobre todo, de cómo el pequeño de la casa tiene en Leo a uno de sus mejores referentes y cómplices en sus aventuras.



"Mael siente una admiración total hacia Leo e imita cada cosa que hace o dice, hacen un buen equipo", ha indicado en su texto para dar a conocer, justo a continuación, uno de los principales desafíos que se desprenden de esta situación tan particular. "Lo más difícil como madre, sin duda, está siendo el no poder dialogar, razonar o comunicarme con él de la manera que me gustaría. ¿Cómo educar sin una comunicación ni una comprensión claras?", se ha preguntado.



Tras publicar esta entrada en su blog, Raquel del Rosario ha agradecido las reacciones y muestras de comprensión que ha recibido.