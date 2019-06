Aurah Ruiz: "Me estoy muriendo. No puedo dormir"

La crítica y la polémica sigue en la vida de Aurah Ruiz . La ex de Jesé , con la que tiene un hijo en común, ha sido acusada en las últimas semanas de ser una "mala madre" y muchos usuarios la tachan de gastarse la manutención de su hijo en grandes lujos y capruchos innecesarios. La extronista ha estallado en el canal 'Mtmad' de Mediaset, donde habla sobre su hijo y lo lo dura que resulta su enfermedad, sobre Jesé o aspectos más cotidianos como su día a día.

Aprovechó el canal para desahogarse y cargar contra sus críticos: "Me estoy muriendo, yo no puedo dormir. Por el día no se puede€ ¿Qué quieres? ¿Que esté medicada con depresión? Para estar muriéndome en otro sitio, prefiero estar haciéndolo aquí", ha dicho, según recoge la revista 'Lecturas'.

Una respuesta a las múltiples críticas que ha recibido por parte de sus seguidores de Instagram, donde le reprochan que esté todo el día de vacaciones, haciéndose fotos en la piscina y presumiendo de cuerpo.