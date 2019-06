La de Sergio Ramos y Pilar Rubio y otras bodas extravagantes de famosos

Hay momentos en la vida de una persona que quedan grabados a fuego en la memoria. Son instantes que tienen lugar en un momento y un espacio concreto pero que duran eternamente. El nacimiento de un hijo o la boda con la persona que amas son momentos mágicos que no se olvidan nunca.



Por ello, es habitual que las parejas se tomen todas las molestias para que ese día sea perfecto. Un cuento de hadas. La gente común trata de hacer del casamiento una fiesta muy especial, cuidando cada detalle, pero con la limitación del dinero presente en el subconsciente. Sin embargo, algunos afortunados, pueden permitirse actos con los que muchos ni siquiera soñaríamos.





Otras bodas extravagantes de famosos

Una foto de archivo de David y Victoria Beckham. ShutterStock

Una imagen de Pamela Anderson y Kid Rock. ShutterStock

Una fotografía de Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick. ShutterStock

Es el caso del futbolista del Real Madrid,. El próximo sábado 15 de junio la madrileña y el camero se darán el 'sí quiero' ante unos 400 invitados en la Catedral de Sevilla. A pesar de que la pareja no ha desvelado apenas información sobre la que se espera que sea, ya se han filtrado algunos detalles.Los invitados, que ya han recibido las invitaciones pertinentes, deberán seguir ciertas condiciones que han llamado la atención. Al acceder al lugar, los convidadospara preservar la intimidad de los allí presentes. Habrá una sala habilitada para poder hacer llamadas de emergencia si se da el caso.También habrá limitaciones en el vestuario de los afortunados que acudan a la ceremonia. Tal y como estipula el protocolo de las bodas de tarde, los invitados tendrán que vestir de largo. Pero las restricciones no se quedan ahí, pues la pareja, así como ir de blanco o de negro. El rojo, rosa, naranja o verde, son colores por los que tampoco podrán optar las mujeres. Los hombres, por su parte, deberán ir con chaqué.En cuanto a los artistas que amenizarán el acto, tampoco han sido nada habituales.cantará en la catedral y durante gran parte de la ceremonia. El histórico grupo, del que Pilar Rubio es fan, podría animar el acto a la noche.El actor Tom Cruise y la actriz Katie Holmes se dieron el 'sí quiero' por la Iglesia de la Cienciología, considerada por algunos autores como una secta. La fiesta en el pequeño pueblo italiano de Bracciano comenzó tres días antes y 300 agentes de seguridad y un par de francotiradores protegieron a la pareja y a los invitados de posibles amenazas. El acto tuvo lugar en el castillo de Odescalchi, entre antorchas y flores blancas. Fue todo un acontecimiento.El castillo Luttrellstown, situado en Dublín, fue el idílico lugar donde celebraron su boda el futbolista británico David Beckham y la ex 'Spice Girls' Victoria en 1999. La diseñadora lució varios trajes y una corona con diamantes incrustados. Sin duda, no fue una ceremonia corriente por sus protagonistas y por el lujo que envolvió el casamiento.La diseñadora Nicole Richie y el vocalista de la banda 'Good Charlotte', Joel Madden, se casaron en 2006 en la mansión del padre adoptivo de Nicole, en Beverly Hills. Ella lució tres vestidos de Marchesa y un anillo de cuatro quilates. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la participación de un elefante, que acompañó a Nikole en uno de los días más importantes de su vida.La actriz y modelo Pamela Anderson celebró su boda con el cantante Kid Rock en un yate en aguas cercanas a la localidad francesa Saint-Tropez. La ex chica Playboy se casó luciendo un bikini blanco y una gorra de marinero. Sin lugar a dudas el acto fue, cuanto menos, curioso. Al cabo de cuatro meses, la pareja se divorció.Uno de los fundadores de los 'Beatles' John Lennon se casó en una ceremonia express con Yoko Ono en marzo de 1969. La pareja viajó a Gibraltar para darse el 'sí quiero' en el consulado inglés en un acto que apenas duró diez minutos. Ambos se vistieron de blanco para convertirse en matrimonio.: La conocida actriz Sarah Jessica Parker contrajo matrimonio con el actor estadounidense Matthew Broderick en 1997. La ceremonia no pasó desapercibida y no sólo por el nombre de los protagonistas. Pues, la actriz protagonista en la serie 'Sexo en Nueva York' vistió un traje de boda completamente negro. Algo de lo que unos años más tarde Parker dijo arrepentirse.