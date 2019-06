Aurah Ruiz carga contra sus 'haters'

La extronista grancanaria, Aurah Ruiz , y expareja del futbolista Jesé Rodríguez , una asidua a las redes sociales ha aprovechado Instagram, al igual que su espacio 'Mtmad' en Mediaset.

"Si me da la gana de estar sacándome fotos una hora en vez de dormir, me las saco. Nadie me va a tumbar. Sí es verdad que lo sufro, que no duermo, que lloro, pero que si tengo una hora para vivir, voy a hacerlo", afirmó sobre las críticas que ha recibido por sus fotos en bikini.

Sobre sus supuestos 'problemilla' con los retoques estéticos, Ruiz ha negado que le destrozaran la cara, aunque afirma que se ha sometido en varias ocasiones a ellos pero que no le han perjudicado en su aspecto físico, según explicó en una serie de 'stories' en Instagram.

Además, desde su canal en ?Mtmad? Aurah a hecho un repaso de las diferentes críticas que ha recibido en sus redes sociales a raiz, dice, de sus fotos en bikini. Según explica hay personas que cuestionan de donde sale el dinero de sus retoques estéticos. Aurah asegura que han sido a cambio de publicidad y no ?con el dinero que le pasa Jesé Rodríguez de la manutención? tal y como alguno le ha acusado.