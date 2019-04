David Bustamante confirma su relación con Yana Olina

Mucho tiempo han estado dejando 'miguitas de amor' por las redes sociales pero es ahora, cuando David Bustamante ha dado el paso de pregonar a los cuatro vientos -y a todos sus seguidores- lo a gusto que se siente y que está con Yana Olina.



Los dos se conocieron en el programa de TVE, 'Bailando con las estrellas', y lo cierto es que tenían una complicidad en la pista de baile que reflejaba lo que en un futuro podía pasar. Y es lo que finalmente ha pasado, tras varios viajes juntos y muchas quedadas en secreto, parece que los dos ya no tienen la necesidad de esconder su amor.



Hace apenas un mes, Yana Olina dejaba la última indirecta -aunque bastante directa- en su perfil de Instagram dirigida, como no, a David Bustamante. Entre muchos stories, le preguntaron cuál era su cantante favorito y que canciones le gustaban de él, como no iba a ser de otra manera, respondió explicando que las canciones que más le gustaban eran las del exmarido de Paula Echevarría. Este fue el último acercamiento que ambos han tenido por las redes sociales.





David Bustamante ha colgado por fin una fotografía en su perfil de Instagram, donde podemos ver el cariño y el amor que hay entre ambos. El cantante coge a Yana Olina de una forma muy sensual, y los dos arriman sus cabezas hasta casi besarse. Todo ello en la orilla de la playa y con un atardecer muy romántico. Lo sentimental viene cuando leemos qué título ha establecido en la imagen: "De esta manera se disipan todas las dudas de si hay relación o no, si son amigos o no...y ha subido la primera fotografía en la que se demuestra el amor entre ambos y así, ha zanjado todas las dudas sobre si había sido capaz de rehacer su vida después de su matrimonio con Paula Echevarría o no.