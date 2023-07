El papel de cocina es un elemento que nunca puede faltar en las cocinas ya que se le da una gran cantidad de usos, ya sea para secarse las manos, limpiar manchas de comida o salpicaduras.

Desde la llegada de las redes sociales, son muchos los perfiles que aconsejan a los usuarios sobre cómo realizar diferentes tareas del hogar y así hacerlas más amenas, conocer nuevas técnicas y abaratar costes en productos. Una manera de ahorrar dinero se puede hacer con el papel de cocina y este consejo que no conocías.

El truco impensable del papel de cocina

A todos les gusta tener las distintas partes de casa bien perfumadas y aseadas y para ello existen diferentes productos de limpieza y ambientadores que ayudan a mantener un hogar fresco y agradable. Además de las instancias del hogar, también es esencial mantener en buen estado los armarios para que la ropa no coja olores no deseados y para ello existe el truco que no conocías que podías hacer con el papel de cocina.

Para mantener los buenos olores en la ropa una vez está guardada en los armarios, únicamente bastará con rociar un par de servilletas de papel de cocina con el perfume que más agrade e insertarlas dentro del armario, cajones o en cualquier otro lugar donde se guarde la ropa. De esta manera, el papel absorberá el líquido del perfume y con él, la fragancia desprendida y así, una vez metido en el armario, el papel desprenderá un olor agradable a la ropa, evitando los malos olores.

El papel mantendrá durante un largo periodo de tiempo el perfume y lo irá desprendiendo poco a poco, por lo que no habrá que ir cambiando los papeles de forma continuada.

Otros usos del papel de cocina

El papel de cocina, como se ha mencionado anteriormente, tiene otra gran cantidad de usos. Uno de los más comunes es para retirar el exceso de aceite en los alimentos fritos colocando un par de servilletas de papel absorbente en el fondo donde se vaya a depositar el alimento, de esta forma, se absorberá el aceite restante y no caerá directamente en el plato.

Otro de los usos que se pueden dar, es para quitar el exceso de agua en el pescado antes de cocinarlo, haciendo que este quede más sabroso y no se deshaga a la hora de cocinarlo.

El papel de cocina tiene muchos usos más allá de usarlo para limpiarnos o secarnos, por ello, es esencial aprovechar sus utilidades.