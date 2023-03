Uno de los electrodomésticos que más se utiliza en las cocinas, sin ninguna duda, es el microondas, ya que se gasta para casi todo. Con este aparato, se puede calentar, descongelar o cocinar. Este pequeño electrodoméstico calienta los alimentos a partir de ondas electromagnéticas que van dirigidas a las moléculas de agua presentes, haciendo que aumente su temperatura.

Por lo general, los microondas son una herramienta casi indispensable para las personas que preparan los alimentos en el hogar, ya que, permite ahorrar gran cantidad de tiempo.

Muchas de las personas creen que el microondas puede explotar o arder si se introducen determinados objetos, pero ¿es realmente así?

¿Qué no se puede meter en el microondas?

Que un microondas puede llegar a explotar si se introducen objetos de metal, ha sido una de las creencias que se ha infundido en la población a lo largo de los años, pero afortunadamente no es nada cierto. Basta con saber que muchas de las piezas del interior del microondas son metálicas, aunque sí constituye un problema introducir objetos metálicos, ya que el metal actúa de espejo y refleja las ondas que el aparato desprende para calentar los alimentos, por lo que el calor no llegará a la comida y no saldrá caliente.

A largo plazo, esto afectará al microondas, ya que, al no haber nada que absorba las ondas desprendidas, estas rebotan vuelven a su punto de partida y hará que los fusibles se quemen poco a poco.

Por otra parte, si se hace funcionar el aparato sin ningún objeto dentro será igual de inofensivo en un primer momento que si se introducen productos metálicos. Como sucede con el caso anterior, al no haber nada que absorba las ondas desprendidas, a largo plazo, se quemará el magnetón y este se romperá, dejando sin funcionar el electrodoméstico.

Por lo tanto, introducir objetos de metal no hará saltar por los aires el microondas y los usuarios que lo utilicen pueden estar tranquilos.