Para que el lavado de la ropa sea casi perfecto es importante tener ciertas precauciones como puede ser el separar la ropa por colores, las cantidades de detergente que aconsejan los fabricantes o, el más importante de todos, realizar un buen mantenimiento de nuestro electrodoméstico.

En muchas ocasiones la lavadora no funciona adecuadamente o deja de funcionar y saltan las alarmas. Esto, no únicamente pude ser debido a una avería si no también por el mantenimiento que hagamos de ella. Aunque el cajetín este en constante contacto con agua y detergente, no es el lugar más higiénico de la lavadora, por lo que sería necesario, después de cada lavado, someterlo al secado y la limpieza, para así, evitar que nazcan microorganismos que puedan hacer que el lavado no sea efectivo.

Importancia del cajetín

En los compartimentos en los que se añaden tanto el detergente como el suavizante en la lavadora, se acumulan residuos y suciedad que puede llegar a obstruirlos, además, si no se produce su secado después del lavado, puede aparecer moho y desprender un olor molesto. Antes de que sea demasiado tarde y nuestra lavadora quede obsoleta, es aconsejable tener un cajetín aseado, para ello, habrá que sacarlo de la lavadora, una vez retirado, se meterá debajo del grifo y con un cepillo retirar el detergente endurecido acumulado, que puede obstruir los compartimentos y si lo hubiere, el moho.

La mayoría de las personas piensan que lavar la lavadora es innecesario, pues se considera un electrodoméstico autónomo en su propia higiene y desinfección y muchos modelos actuales integran ciclos de limpieza automática del tambor y la manguera. No obstante, es un hecho que se aleja de las ideas que las personas tenemos, ya que, sin el cuidado adecuado, en su interior se proliferan gérmenes y bacterias, y si no se controlan, se incrustan en las fibras.

Sí se rompe el cajetín, se podrá cambiar sin ningún tipo de problema con la referencia de la pieza y el modelo de la lavadora, esto permitirá no tener que comprar un electrodoméstico nuevo solo por un cajetín en mal estado.