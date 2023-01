Los remedios de toda la vida además de ingeniosos y creativos son en numerosas ocasiones útiles, efectivos y baratos. Sin embargo, en otros casos utilizamos "trucos" que terminan siendo ineficaces y hasta perjudiciales. Por ejemplo, el vinagre tiene excelentes propiedades para la limpieza pero hay que saber cuándo y dónde usarlo. Y sobre todo, cuándo no hacerlo.

El vinagre blanco te ayuda a limpiar varias superficies de una forma más que correcta. Desengrasa, ayuda a eliminar olores fuertes... El bajo precio de este producto lo hace una alternativa fantástica en según qué casos. El vinagre es capaz de limpiar los cristales del coche sin dejar marca alguna, eliminar manchas complicadas de zapatos o de bolsos, etc.

Pero claro, no debes de usarlo como un remedio universal. No es recomendable usarlo para limpiar algunos tipos de suelos: nunca hay que echar vinagre sobre el mármol, el granito o cualquier piedra natural. ¿Cuál es el problema? Lo corrosivo que puede llegar a ser el vinagre. Para limpiar estas superficies lo mejor es utilizar productos neutros y no ácidos, con un pH de 7.

La acidez del vinagre hace que este producto no sea tampoco recomendable para limpiar cosas que estén fabricadas con gomas o plásticos varios como cubiertos o diferentes herramientas de cocina. En un lavavajillas, por ejemplo, puedes usarlo de vez en cuando para darle una buena limpieza al aparato pero no de forma habitual.

Por lo tanto, podemos concluir que este producto barato, que siempre ha sido un gran aliado en las casas españolas, puede seguir siendo usado para la limpieza siempre y cuando conozcamos sus pros y sus contras. Aquí te hemos mostrado las principales consecuencias.

Otros limpiadores caseros más sorprendentes

Otra solución sorprendente de andar por casa que tiene ciertas cualidades como limpiador es el ketchup. Sí, ketchup. Esta famosísima salsa no solo es un gran acompañante para ciertas comidas sino que sirve, gracias a su contenido en ácido acético, para eliminar el óxido pegado de las sartenes y ollas. Con una capa gruesa de esta salsa de tomate y una media hora de espera, descubrirás unos resultados inesperados.